На всех парусах

В ночь с субботы на воскресенье, 23–24 июня, в Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Ежегодно это шоу, кульминацией которого становится появление корабля из знаменитой повести Александра Грина, собирает миллионы зрителей на набережных города и у экранов телевизоров. И каждый год организаторы, Акционерный банк «РОССИЯ», «Пятый канал» и администрация Санкт-Петербурга, готовят для него уникальную многочасовую программу. Что нужно знать о празднике 2018 года — в материале портала iz.ru.

Почему этот праздник такой известный?

«Алые паруса» — праздник выпускников, который уже 14-й раз проводят в Северной столице. С размахом его отмечают с 2005 года, но вообще-то история у него намного длиннее.

Впервые эту концепцию предложили сотрудники городского Дворца пионеров еще в 1968 году, когда у руководства возникла идея сделать общегородской праздник. За основу был взят сюжет повести Александра Грина (говорят, что он писал ее как раз на берегах Невы) и одноименного фильма, который вышел в начале 1960-х и пользовался большой популярностью у молодежи.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Праздник проводили до 1980-х годов, а потом на официальном уровне от его организации отказались. Возродить его решили только в 2005 году — инициатором стал банк «РОССИЯ», идею поддержали в правительстве города. С тех пор «Алые паруса» быстро превратились в одно из самых масштабных городских событий. Банк «РОССИЯ» по-прежнему остается его генеральным спонсором, проводится шоу при поддержке петербургского же «Пятого канала» и правительства Санкт-Петербурга.

Помимо собственно школьников посмотреть на него приходят жители города и туристы (шоу считается одной из достопримечательностей города, про него пишут в европейских путеводителях), поэтому количество зрителей обычно превышает миллион человек.

Хорошо. Что нового будет в этом году?

Начнем с главного — вместо одной сцены в этом году на Дворцовой площади установят сразу три. При этом организаторы обещают, что впервые здание Главного штаба, одна из главных архитектурных достопримечательностей Петербурга, не будет скрыто за декорациями, а станет элементом действия.

Еще одно новшество связано с музыкальной программой — в этот раз ее хотят интегрировать в общую концепцию шоу, поэтому традиционный концерт начнется сразу после того, как дадут старт вечеру. По традиции, это сделает губернатор города, Георгий Полтавченко, ударив в морскую рынду. Начнется концерт около 22:00.

полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время праздника выпускников школ «Алые паруса» на Дворцовой площади Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

При этом шоу на Дворцовой в этом году обещает стать еще более масштабным — в нем примут участие почти 200 танцоров. А чтобы выпускники не забывали, по какому поводу они здесь собрались, им покажут серию специально снятых к этому вечеру роликов, напоминающих о том, что выпускной — это все-таки не только про веселье, но и про начало пути во взрослую жизнь.

А что там с музыкой?

В этом году, по словам организаторов, довольными останутся любители всех музыкальных жанров.

В концерте уже заявлено участие как молодых звезд — например, ритм-энд-блюз певицы Мари Краймбрери, участника Евровидения-2018 от Белоруссии ALEKSEEV, дуэта Мальбэк & Сюзанна, — так и всем известных групп и музыкантов. На сцене появится группа «Каста», международный коллектив Quest Pistols Show, а еще «Баста», Алексей Пивоваров, Алсу, Виктория Дайнеко и многие другие. Ведущими праздника будут Иван Ургант и телеведущая Даша Александрова.

каста Группа «Каста» Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

А вот музыкальное сопровождение шоу на Неве по традиции будет составлено только из композиций российских и советских композиторов. Этому правилу организаторы «Алых парусов» не изменяют уже не первый год.

Интересно, что будет происходить на Неве...

Сразу несколько площадок, установленных в акватории Невы, вступят в действие уже после полуночи — в 00:40. Каждый год для этой части праздника придумывается новая тема, связанная с историей страны.

В 2018 году устроители решили оттолкнуться от 200-летия знаменитого танцора и балетмейстера Мариуса Петипа, который отмечают во всем мире. Свою карьеру в России Петипа начал именно в Петербурге, здесь же поставил множество балетов на сцене Мариинского театра, так что его «присутствие» на одном из важнейших городских праздников более чем логично.

концерт Выпускники школ Санкт-Петербурга во время концерта на празднике «Алые паруса» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Как именно это будет выглядеть, пока непонятно, но, судя по всему, планируется что-то эффектное.

«Меня вдохновила идея рассказать языком хореографии об узнаваемых петербургских архитектурных символах. Передо мной стояла довольно трудная задача — идти не только от музыки, но и гармонично вписаться в атмосферу города», — цитирует «Пятый канал» Илью Живого, танцовщика балета Мариинского театра, ответственного за постановку хореографических номеров.

Шоу на воде, декорациями для которого послужит узнаваемый городской ландшафт, развернется под аккомпанемент камерного хора Festino и объединенного оркестра, в который войдут музыканты коллектива «Струны Петербурга» Филармонии джазовой музыки и Olympic Brass Orchestra.

«В этом году мы продолжаем концепцию, начатую в первой части праздника на Дворцовой площади. Завершающим аккордом ее будет песня на стихи Роберта Рождественского, специально написанная к празднику, в исполнении юного и очень талантливого певца Гриши Туркина», — приводит «Пятый канал» слова Игоря Заливалова, который работает над музыкальным сопровождением праздника.

А в 00:50 перед зрителями появится главный герой праздника — бриг под алыми парусами.

Да, кстати, корабль…

Корабль под специально сшитыми алыми парусами стал ключевым элементом всего действа еще в 1968 году. С тех пор в роли бригантины из повести Александра Грина успело выступить немало судов — в том числе фрегат «Штандарт» и парусник «Мир».

Но с 2009 года официальным бригом праздника является шведский «Тре Крунур». Каждый год он специально приходит в Петербург для участия в этой ночи (в этот раз он уже прибыл в акваторию Невы 18 июня).

Командует им капитан Аллан Палмер, и от него в этот вечер зависит многое — хотя зрители наблюдают корабль совсем недолго, проводка его по Неве требует поистине ювелирной работы. Место здесь довольно узкое, а вот ветра очень непредсказуемые. К тому же парусник идет по реке во время фейерверка, поэтому, как рассказывают члены команды, иногда свой маршрут они проходят буквально «под огнем». Впрочем, никто не жалуется. Капитан как-то рассказывал, что после того, как увидел всё зрелище в записи, проникся красотой шоу и с тех пор с нетерпением ждет его каждый год.

корабль Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В этом году компанию на капитанском мостике ему составит 12-летняя звезда шоу «Голос» Рутгер Гарехт.

После этого, около часа ночи, продолжится концертная программа на Дворцовой площади и на стрелке Васильевского острова — она продлится до 4 часов ночи. Транслировать все действие будет «Пятый канал».