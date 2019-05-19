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Бриг «Россия» примерил «Алые паруса» перед праздником выпускников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бриг «Россия», который в этом году станет главным символом петербургского праздника выпускников, впервые примеряет ярко алые паруса.

В настоящее время корабль находится в Кронштадте, куда он прибыл 16 мая. Парусник был специально построен для праздника «Алые паруса».

Как отмечается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, это знаковое событие, поскольку до этого в торжествах участвовали лишь «приглашенные» корабли. Например, первым зрители «Алых парусов» увидели фрегат «Штандарт», представлявший собой копию корабля Петра I. Затем в акваторию Невы выходил шведский бриг «Три короны».

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Теперь же выпускники и гости праздника смогут увидеть отечественный двухмачтовый бриг «Россия», для создания которого использовались как новаторские методики, так и старинные корабельные технологии. Отмечается, что самому судну уже больше 60 лет. В прошлом это был рыболовецкий сейнер, но благодаря группе активистов из России мастера вдохнули в него новую жизнь и переделали в парусник.

Еще одна любопытная история связана с мачтами «России». Изначально их высота составляла 50 м, но подобные габариты не позволили бы паруснику пройти под Большим Обуховским мостом. Поэтому специально для мероприятия мачты укоротили.

Праздник «Алые паруса – 2019» по традиции пройдет 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова.

Ожидается, что в этом году в торжествах примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн горожан и гостей Северной столицы. С каждым годом мероприятие собирает все больше гостей, в том числе и из-за рубежа.

Праздник выпускников «Алые паруса» был возрожден Акционерным банком «Россия» и Пятым каналом в 2005 году. Проход парусника «Россия» в этом году станет очередным подарком банка для всех петербуржцев и гостей Северной столицы.

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