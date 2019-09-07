Часть Омска осталась без электричества из-за аварии на электросетях

Часть Омска осталась без электричества из-за аварии на сетях компании «Омскэлектро». Об этом 7 сентября пишет ТАСС.

«Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт. Без электричества полностью старый Кировск (часть Кировского округа. — Ред.) и частично левобережные районы», — сообщил источник агентства в аварийно-диспетчерской службе.

На данный момент аварийные службы восстанавливают электроснабжение важнейших объектов инфраструктуры, в частности больниц. Как скоро будет восстановлена подача электричества, собеседник агентства сказать не смог.

В аэропорту Омск-Центральный отключение электричества подтвердили, уточнив, что из-за этого задерживается вылет самолета в Новосибирск.

По данным портала NGS55, в воздушной гавани люди не могут пройти паспортный контроль. От электроснабжения отключены сотни жилых домов.

Причина аварии неизвестна. Предположительно, восстановительные работы займут по меньшей мере шесть часов.

В конце августа в Якутии около 87 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на энергообъекте — отключился автотрансформатор АТ-2 на одной из подстанций.