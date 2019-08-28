В Якутии восстановили электроснабжение после аварии на энергообъекте

Аварию на энергообъекте, которая привела к тому, что около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии, ликвидировали. Об этом в среду, 28 августа, сообщает ПАО «Якутскэнерго».

«Энергетики «Западных электрических сетей» полностью восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии, прерванное 28 августа 2019 года... вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т подстанции 220 кВ «Сунтар», — говорится в тексте.

Сотрудники Сунтарского РЭС оперативно ввели в работу трансформатор 1Т для обеспечения электроснабжения, передает RT.

Ранее в это же день сообщалось, что отключение автотрансформатора АТ-2 на подстанции «Сунтар» произошло в 9:11 (15:11 мск).