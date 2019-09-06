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Конкурс по аренде Омской крепости продлили из-за отсутствия заявок

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Конкурс по 25-летней аренде зданий Омской крепости пришлось продлить из-за отсутствия заявок. По словам вице-мэра Омска Олега Зарембы, срок приема документов увеличен на две недели.

«Бизнес боится. Сумма контракта немаленькая, нужно только в здания вложить около 200 млн рублей. К тому же бизнес понимает, что нужны масштабные вложения, для того чтобы просто отремонтированные здания превратить в центр притяжения для горожан», — считает Заремба.

Максимальная цена договора составляет около 830 тыс. рублей. Победитель должен провести капитальный ремонт, реконструкцию и перепланировку зданий, пишет ИА «Город55». Если конкурс не состоится, его объявят снова после корректировки условий.

Первая Омская крепость была основана в 1716 году. Она занимала 6 га и находилась на месте современной площади Ленина, на левом берегу реки Омь. Была упразднена в 1768 году, а в 80-е годы XVIII века разрушена. Строительство второй Омской крепости началось в 1768 году на правом берегу, в том месте, где Омь впадает в Иртыш. Сооружение площадью более 30 га имело четыре бастиона, три полубастиона и четверо ворот. Из ворот сохранились только Тобольские, обращенные к Иртышу.

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