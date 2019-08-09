Омскую крепость отреставрируют и сделают современным арт-пространством

Мэрия Омска готовится объявить торги на 25-летнюю аренду объектов культурного наследия, входящих в комплекс «Омская крепость». В один лот вошли «Казарма Омского военного гарнизона», «Казарма дисциплинарных рот», «Денежная кладовая», «Кухня-столовая», «Инженерная мастерская», «Цейхгауз артиллерийский», «Арсенал запасного оружия».

Подрядчик должен за собственные средства за 1,5 года провести ремонт, реконструкцию и перепланировку зданий. В наихудшем состоянии находится «Казарма Омского военного гарнизона», отмечает ИА «Город55».

По словам заместителя мэра Елены Шипиловой, инвестор должен сделать Омскую крепость живой и современной, по примеру Камергерского переулка или московских проектов «Фабрики», «Красного октября», «Винзавода», ARTPLAY или Flacon. По предварительным данным, требуются инвестиции в 200-250 млн рублей.

Первая Омская крепость была основана в 1716 году. Она занимала 6 га и находилась на месте современной площади Ленина, на левом берегу реки Омь. Была упразднена в 1768 году, а в 80-е годы XVIII века разрушена. Строительство второй Омской крепости началось в 1768 году на правом берегу, в том месте, где Омь впадает в Иртыш. Сооружение площадью более 30 га имело четыре бастиона, три полубастиона и четверо ворот. Из ворот сохранились только Тобольские, обращенные к Иртышу.