Историко-культурный центр в Омске отдадут в аренду на 25 лет

В мэрии Омска принимают заявки на аукцион по аренде историко-культурного центра «Омская крепость». Комплекс из семи зданий сдадут на 25 лет. Начальная стоимость договора — 831,2 тыс. рублей.

Как поясняет ИА «ОМСКРЕГИОН», речь идет об объектах культурного наследия «Казарма Омского военного гарнизона», «Казарма дисциплинарных рот», «Кухня-столовая», «Денежная кладовая», «Цейхгауз артиллерийский», «Инженерная мастерская» и «Арсенал запасного оружия». Общая площадь — до 1,913 тыс. кв. м.

Предполагается, что тот, кто возьмет в аренду эти здания, отремонтирует их и будет использовать по своему усмотрению в течение 25 лет. Затраты по шести зданиям комплекса минимальны, поэтому на их ремонт отводится 18 месяцев.

Однако особого внимания требует казарма Омского военного гарнизона, которая не была отреставрирована к 300-летию Омска. На ее ремонт отведено до 48 месяцев. В случае если инвестор не выполнит условия договора, он будет оштрафован, а контракт расторгнут.

В мэрии считают, что после реконструкции памятники культурного наследия можно использовать в области искусства и организации развлечений, туризма, при организации розничной торговли, в качестве гостиниц и предприятий общественного питания.

Власти Омска ранее заявляли, что в будущем в городе может появиться туристический маршрут «Омск Егора Летова». Его частью станет посещение музея-квартиры-музыканта, которая находится на окраине города.