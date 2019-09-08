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«Россети» восстановили электроснабжение в Омске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты омского филиала компании «Россети Сибирь» восстановили подачу электроэнергии в Кировском округе города. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщается на сайте предприятия.

Накануне из-за попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии было нарушено электроснабжение на трех подстанциях, к которым подключен Кировский округ, включая аэропорт.

Работы по устранению аварии проводили семь бригад Омского филиала «Россети Сибирь»: 18 человек и 7 единиц техники. На это время электричество подавалось по резервным схемам, а Омский аэропорт работал от собственных резервных источников и резервной воздушной линии. Багодаря им воздушная гавань функционировала в плановом режиме.

Сейчас электроснабжение потребителей омского филиала «Россети Сибирь» осуществляется по основной схеме.

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