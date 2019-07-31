Более 100 тыс. человек остались без электричества в Чечне

Около 110,4 тыс. человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в среду, 31 июля, на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

«31 июля с 4:35 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электричества остались жители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов. Мощность отключенных потребителей — 28,0 МВт.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — добавляется в тексте.

12 июля в городе Верхний Тагил Свердловской области не было электричества на протяжении нескольких часов. Свет отсутствовал во всех районах. Как подтвердили власти, без электричества остались 11 тыс. человек. Причиной блэкаута стали действия «черных лесорубов».