Почти 33 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества после сбоя

Порядка 33 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества из-за перегрузки энергетической системы в связи с высокой температурой воздуха. Об этом в Twitter 21 июля сообщили представили энергетической компании Com Edison, отвечающей за энергоснабжение города.

Сообщается, что сотрудники компании занимаются решением проблемы, а электроснабжение обещают восстановить в течение одного-двух дней. Наибольшие трудности испытывают жители Бруклина, а днем ранее в такой же ситуации оказались около 36 тыс. жителей Куинса.

Как отмечает телеканал «360», Com Edison и власти города настоятельно рекомендуют жителям регулировать термостаты в помещениях на отметке 25,6 градуса, но люди, спасаясь от летней жары, включают кондиционеры и вентиляторы на максимум. В понедельник, 22 июля, в Нью-Йорке ожидается до +38 градусов тепла.

В связи с жаркой погодой в городе изменили график работы общественных бассейнов — теперь они работают на два часа дольше. Кроме того, в Нью-Йорке действует порядка 500 центров для отдыха.

По данным сайта aif.ru, Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о волне тепла, которое касается примерно 195,7 млн жителей США. В зоне риска оказались города Миннеаполис, Сент-Луис, Чикаго, Кливленд, Бостон, Роли, Филадельфия, Вашингтон. Аномальный зной уже привел к гибели шести человек.