Прямой эфир

Почти 33 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества после сбоя

0
Фото: twitter.com/ConEdison
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 33 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества из-за перегрузки энергетической системы в связи с высокой температурой воздуха. Об этом в Twitter 21 июля сообщили представили энергетической компании Com Edison, отвечающей за энергоснабжение города.

Сообщается, что сотрудники компании занимаются решением проблемы, а электроснабжение обещают восстановить в течение одного-двух дней. Наибольшие трудности испытывают жители Бруклина, а днем ранее в такой же ситуации оказались около 36 тыс. жителей Куинса.

Как отмечает телеканал «360», Com Edison и власти города настоятельно рекомендуют жителям регулировать термостаты в помещениях на отметке 25,6 градуса, но люди, спасаясь от летней жары, включают кондиционеры и вентиляторы на максимум. В понедельник, 22 июля, в Нью-Йорке ожидается до +38 градусов тепла.

В связи с жаркой погодой в городе изменили график работы общественных бассейнов — теперь они работают на два часа дольше. Кроме того, в Нью-Йорке действует порядка 500 центров для отдыха.

По данным сайта aif.ru, Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о волне тепла, которое касается примерно 195,7 млн жителей США. В зоне риска оказались города Миннеаполис, Сент-Луис, Чикаго, Кливленд, Бостон, Роли, Филадельфия, Вашингтон. Аномальный зной уже привел к гибели шести человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции объявлен повышенной уровень опасности из-за жары
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017