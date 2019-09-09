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Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятнику маршалу Коневу

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Судьбу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу на территории шестого района Праги должны решить жители с помощью референдума. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека.

«Если будем сейчас сносить (памятник) Конева, то где это кончится? Начнем по-новому смотреть на гуситов? Будем сносить Яна Жижку на Виткове?» — сказал первый вице-премьер.

Он добавил, что сам не против того, чтобы памятник остался на своем месте с табличкой, объясняющей, кто такой Конев.

После того, как 22 августа вандалы осквернили красной краской памятник маршалу Коневу, власти шестого района Праги отказались его очищать и закрыли брезентом. Более того, они собираются убрать его с территории города.

5 сентября президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям Праги сохранить памятник Коневу.

Гуситы — название чешского реформаторского религиозного движения, названного по имени Яна Гуса и принявшего в 1419 году революционные формы.

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