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МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу

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Фото: TASS/Vit Simanek/CTK Photo
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МИД Чехии выразил сожаления в связи с актом вандализма в отношении памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом 23 августа сообщила представитель дипведомства Зузана Штихова.

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Она отметила, что ведомство с уважением относится к памяти советских воинов, освобождавших Чехословакию во время Второй мировой войны, но также обратила внимание, что памятник Коневу не является военным захоронением.

«МИД Чехии выражает свое сожаление по поводу совершенного акта вандализма <…> Одновременно обращаем внимание, что памятник не является военным захоронением и на него не распространяется действие чешско-российского соглашения «О взаимной охране военных захоронений» и иные формы охраны согласно международному праву», - цитирует Штихову «РИА Новости».

Представитель чешского МИДа добавила, что памятник Коневу находится в компетенции муниципальный властей, а именно района Прага-6. Однако комментировать действия данных органов МИД не стал.

В ночь на 22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу, написав на нем лозунги, посвященные событиям «Пражской весны» 1968 года. Тогда войска ГДР, Польши, Венгрии, СССР и Болгарии были введены в Чехословакию для прекращения политических реформ.

После акта вандализма Россия направила МИДу Чехии ноту протеста, а также выразила возмущение из-за отказа руководства района Прага-6 приводить памятник в надлежащий вид.

В настоящее время полиция Праги начала расследование. Вандалам грозит до одного года лишения свободы.

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