Россия выразила протест Чехии в связи с осквернением памятника Коневу в Праге

Временный поверенный в делах Чехии в России вызван в МИД России. Дипломату заявлен решительный протест в связи с осквернением памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу, 23 августа.

«Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий», — отметили в МИД России. Подобные выходки вандалов и попустительство местных властей расценили в Москве как стремление исказить и переписать историю, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей.

«Напомнили, что с Чехией маршала связывает только победный май 1945 года, когда войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили Прагу от нацистов», — добавили в министерстве. Попытки чешских «историков» связать имя И.С. Конева с событиями 1968 года, к которым он не имеет отношения, вызывают особое возмущение Москвы, заявили чешскому дипломату.

В МИД России призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид.

Инцидент случился ранее, 22 августа. Неизвестные нанесли на монумент надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем», а также дату — «1968». Посольством РФ была направлена нота протеста в МИД Чехии.

Российское посольство в Чехии осудило акт вандализма в отношении памятника.