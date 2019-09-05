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Президент Чехии выступил за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям Праги сохранить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом он заявил в четверг, 5 сентября, в эфире местного телеканала.

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Таким образом он ответил властям шестого столичного района, которые хотят перенести монумент.

«Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться», — цитирует ТАСС Земана.

Он напомнил, что 9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, подавили сопротивление гитлеровцев в Праге, фактически освободив город.

Отмечается, что власти шестого района пытаются снести памятник, чтобы освободить место под строительство гаражного комплекса.

В ночь на 22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу, написав на нем лозунги, посвященные событиям «Пражской весны» 1968 года. Тогда войска ГДР, Польши, Венгрии, СССР и Болгарии были введены в Чехословакию для прекращения политических реформ.

После акта вандализма Россия направила МИД Чехии ноту протеста, а также выразила возмущение из-за отказа руководства района Прага-6 приводить памятник в надлежащий вид.

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