В Донецке установили изготовленный на 3D-принтере памятник Пушкину

В Буденновском районе Донецка установили памятник русскому поэту Александру Пушкину, изготовленный на 3D-принтере. Монумент представляет собой копию памятника, установленного в центре Москвы.

Открытие приурочили к 150-летию со дня основания города. Авторы использовали для печати более 20 кг пластика и полтонны бетонной смеси. Работы по изготовлению скульптуры длились около трех месяцев, уточняет телеканал «Звезда».

Памятник установили перед местным Дворцом культуры. В 50-е годы там находился памятник поэту, который затем демонтировали из-за ветхого состояния.

12 августа посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау сообщил, что скоро в центре Аддис-Абебы установят еще один памятник Александру Пушкину, прадед которого — Абрам Ганнибал — родился в этом государстве.