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В России подготовили список «уроков будущего»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Институт развития интернета (ИРИ) совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета МИСиС подготовил список школьных предметов, которые помогут детям развивать «компетенции будущего». Об этом говорится в сообщении ИРИ, которое цитирует «РИА Новости» в субботу, 7 сентября.

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Список состоит из девяти «уроков будущего»: робототехника, программирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).

«Перечень иллюстрирует важность развития цифровых компетенций, потребность в получении системных IT-навыков», — сказано в сообщении.

Авторы списка отмечают, что такие уроки пригодятся не только тем, кто в будущем намерен работать в сфере IT. Благодаря полученным на них знаниям школьники смогут преуспеть в любой области. Специалисты отмечают, что все вошедшие в список дисциплины нацелены на развитие индивидуальных способностей учеников — мышления, памяти, логики и внимания.

По мнению экспертов, «уроки будущего» помогут избежать попадания в квалификационную яму, в которой уже сегодня находятся 1,3 млрд работников по всему миру и 34 млн граждан в России.

«По прогнозам экспертов, в течение ближайших 10 лет России понадобится 2 млн только IT-специалистов. Именно поэтому в программе нацпроекта «Образование» огромное внимание уделяется формированию и развитию современной цифровой образовательной среды», — приводятся в сообщении слова гендиректора ИРИ Сергея Петрова.

2 сентября сообщалось, что в 35 московских школах открылись профильные IT-классы. В них ученики будут получать навыки в области программирования, робототехники, работы с большими данными, элементами искусственного интеллекта, IT-безопасности.

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