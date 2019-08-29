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Минпросвещения оценило идею проведения уроков Dota и FIFA в школах

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Минпросвещения ответило на предложение гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Сергея Петрова о введении в школах факультативных уроков по киберспорту в качестве эксперимента в 2020–2025 годах. В ведомстве отметили, что образовательные организации могут самостоятельно принимать решение о включении в учебный план факультативных занятий.

В министерстве напомнили, что, помимо обязательных предметов, школы могут включать в учебный план дополнительные занятия, которые могут быть интересны для учащихся.

«Я считаю, что позиция Министерства просвещения — довольно взвешенная: посмотреть на интерес и готовность школ к таким факультативам», — сказал журналистам РБК президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

22 августа ИРИ предложил Минпросвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту, в том числе по Dota 2, CodinGame, FIFA 19, Hearthstone, Minecraft и World of Tanks.По словам Петрова, эти игры способствуют развитию стратегического и креативного мышления, логики, скорости реакции, а также дают базовые навыки командной игры.

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