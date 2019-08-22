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В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA

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Фото: Depositphotos
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Введение в школьную программу киберспортивных дисциплин может вызвать у учащихся переутомление. Такого мнения придерживаются в Минпросвещении России.

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«Школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — заявили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС 22 августа.

При этом в Минпросвещении отметили, что геймификация применяется в российских образовательных технологиях, а школьники получают актуальные знания в сфере IT и программирования, в том числе в рамках факультативов и дополнительного образования.

«Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере IT и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе», — говорится в сообщении.

С инициативой ввести киберспортивные дисциплины выступили в АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры. В ИРИ отметили — все предложенные игры способствуют развитию логического мышления, умения быстро принимать решение и работать в команде.

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