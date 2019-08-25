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Финны стали чемпионами по Dota 2

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Финские киберспортсмены одержали победу в чемпионате по компьютерной игре Dota 2 в Шанхае. Об этом 25 августа сообщается на сайте организаторов турнира.

«Команда OG победила команду Liquid со счетом 3:1», — говорится в сообщении. Победителями стали Йессе JerAx Вайникка и Топиас Topson Таавитсайнен.

Призовой фонд 2019 года составил €30,5 млн, победителям достались €13,8 млн.

Финны в составе команды OG выигрывают турнир второй год подряд. На прошлогоднем чемпионате в Ванкувере их команда получила в качестве приза $11 млн.

22 августа эксперты из Института развития интернета предложили ввести в школьную программу уроки по Dota 2 и FIFA, но в Министерстве просвещения России решили, что это может вызвать у учащихся переутомление.

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