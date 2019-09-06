Жители Якутии сообщили о загрязнении местной реки

В Якутии началась проверка информации о загрязнении реки. Местные жители сообщили о проблеме в социальных сетях.

По данным министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, река Чульман в Нерюнгринcком районе визуально загрязнена в районе ручья Дежневка. Инспекторы взяли пробы воды для экологической экспертизы, сообщает ИА YakutiaMedia.

По факту произошедшего вынесено определение о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане в реке Изяк произошел массовый мор рыбы. Причиной мог стать сброс воды на одном из местных предприятий.