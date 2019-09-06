Прямой эфир

Жители Якутии сообщили о загрязнении местной реки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии началась проверка информации о загрязнении реки. Местные жители сообщили о проблеме в социальных сетях.

По данным министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, река Чульман в Нерюнгринcком районе визуально загрязнена в районе ручья Дежневка. Инспекторы взяли пробы воды для экологической экспертизы, сообщает ИА YakutiaMedia.

По факту произошедшего вынесено определение о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане в реке Изяк произошел массовый мор рыбы. Причиной мог стать сброс воды на одном из местных предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина рекордного обмеления реки Лены
Уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019