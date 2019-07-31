Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке в Башкортостане

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в реке Изяк в Башкортостане. Причиной мора мог стать сброс воды с одного из местных предприятий.

О гибели рыбы в Благовещенском районе сообщили через социальные сети местные жители. По их данным, вода в реке внезапно стала мутной. По мнению местных жителей, река могла загрязниться из-за стоков одного из местных предприятий. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Правоохранительные органы предварительно установили источник сбросов. На текущий момент слив в ручей прекращен. Эксперты проверяют водные объекты на уфимских водозаборах, так как Изяк впадает в реку Уфу.

Ранее сообщалось, что в Самаре планируется очистка озера, где погибла рыба. Мор произошел из-за низкой концентрации кислорода в воде, а также накопления аммоний-иона при гниении органики.