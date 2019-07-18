Инспектора Росрыболовства задержали за взятку в Волгограде

В Волгограде задержали госинспектора одного из отделов территориального управления Росрыболовства. Его обвиняют в получении взятки в 50 тыс. рублей от предпринимателя.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на СУ СКР по региону, инспектор контролировал выполнение норм экологического законодательства хозяйствующими субъектами в особых санитарных зонах.

В одной из таких зон, на территории источников питьевого водоснабжения, предприниматель построил кемпинги, открыл кафе и автомагазины. При этом они были оборудованным нелицензионными септиками.

Старший инспектор пообещал бизнесмену не обращать на это внимание, но взамен потребовал каждый месяц платить ему 50 тыс. рублей. При передаче денег инспектора задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие». Ему грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 40-кратной суммы взятки.