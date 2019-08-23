Названа причина рекордного обмеления реки Лены

Река Лена в Восточной Сибири рекордно обмелела из-за аномальной жары в регионе, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой гидрологии МГУ, доктор географических наук Наталья Фролова.

Уровень воды в реке Лене опустился на 1,5 м ниже среднего значения, зафиксированного в ходе многолетних наблюдений, заявила ученый, лично посетившая реку.

«Аномальная жара, установившаяся в Восточной Сибири в июле и августе, и отсутствие осадков стали причиной чрезмерного мелководья. Температура воздуха в регионе в настоящее время составляет 20–25 градусов», — отметила завкафедрой гидрологии МГУ.

При этом средняя температура августа в Якутстке колеблется в районе 15 градусов, согласно данным Гидрометцентра России.

Обнажились многочисленные мели, особенно в районе Якутска и пригородного села Табага. Подобное обмеление существенно затрудняет судоходство, хотя и не приостанавливает его полностью, сказала ученый.

Как рассказал РЕН ТВ руководитель компании речных перевозок Борис Строев, вода в Лене упала до критических отметок и большой флот не может пройти.

Однако это сезонное явление и ситуация должна улучшиться с приходом осени, подчеркнула Фролова. Она напомнила, что уровень спада воды в реке Лене также наблюдался в 2003, 2013 и 2015 годах, однако тогда он был менее значительным.

Длина реки Лены равна 4400 км. Это самая крупная из российских рек, целиком протекающая в пределах страны. Она протекает по территории Иркутской области и Якутии.