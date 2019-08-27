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Уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см

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Фото: kmscity.ru
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Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае утром во вторник, 27 августа, составил 673 см, что на 23 см превысило отметку опасного явления для города. Об этом сообщила администрация города на официальном сайте.

Ранее вечером 26 августа, чтобы не допустить проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации, проведено ее тампонирование. На части улиц были установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы. Кроме того, на данных участках было ограничено автомобильное движение.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток в Комсомольске-на-Амуре ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых местах города возможно подтопление ряда участков некоторых улиц.

23 августа сообщалось, что в регионе подтопленными остаются 25 жилых домов, 528 приусадебных участков, 1860 дач. Пострадавшими числятся жители 61 населенного пункта. В Комсомольске-на-Амуре уровень воды может подняться до 750 см. В городе оперативно укрепляют дамбы.

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