Путин назвал Камчатку бриллиантом

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Камчатку, как бриллиант. Такую красочную характеристику российский лидер дал региону в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

По словам президента России, он не видел ничего красивее, чем Камчатка.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, все там заповедное», — приводит слова главы государства ТАСС.

Так президент прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, рассказавшего о социальных мероприятиях этого просветительского комплекса.

Путин пообещал обсудить вопросы музея с коллегами по Русскому географическому обществу. «Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать», — заверил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.