Путин назвал Камчатку бриллиантом
Президент России Владимир Путин охарактеризовал Камчатку, как бриллиант. Такую красочную характеристику российский лидер дал региону в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.
По словам президента России, он не видел ничего красивее, чем Камчатка.
«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, все там заповедное», — приводит слова главы государства ТАСС.
Так президент прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, рассказавшего о социальных мероприятиях этого просветительского комплекса.
Путин пообещал обсудить вопросы музея с коллегами по Русскому географическому обществу. «Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать», — заверил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.