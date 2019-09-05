Прямой эфир

Беглов рассказал о строительстве и ремонте дорог в Санкт-Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в этом году в городе ремонтируется 120 км дорог. Об этом рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 5 сентября, в эфире телеканала «78».

«Это цифра немаленькая. Но мы стараемся увеличить ее на следующий год хотя бы в полтора раза», — заметил глава города.

Беглов напомнил, что 1 сентября открыто движение по продленным Богатырскому и Комендантскому проспектам.

«Пример Богатырского и Комендантского проспекта. Сколько лет уже мучаются с ними? А нужно было принять просто волевое решение. Собрать специалистов и сказать: давайте откроем рабочее движение, а вот карманы и инфраструктуру будем делать в 2020 году», — цитирует его телеканал.

Он добавил, что доступность новых жилых массивов и дорожное строительство развернулось в тех точках, где эта проблема стоит наиболее остро.

Отмечается, что в планах городской администрации за пять лет довести дороги Петербурга до европейских стандартов. Так, введен жесткий контроль за качеством строительства, главная цель — удвоить гарантийный срок дорожного покрытия.

В городе подготовлен проект адресной программы ремонта дорог на 2020 год.

Согласно проекту, в следующем году ремонт пройдет по 170 адресам, а на проведение работ из городского бюджета будет выделено 10,7 млрд рублей.

Кроме того, Беглов пообещал каждый год добавлять на ремонт дорог 25–30%.

23 августа Беглов рассказал, что в этом году в Петербурге отремонтируют 500 дворов и более 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов. Помимо отремонтированных пространств в городе появятся еще 40 новых детских площадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов рассказал о технологиях для обеспечения безопасности горожан
Беглов рассказал о развитии скоростного трамвайного движения в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019