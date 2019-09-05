Беглов рассказал о строительстве и ремонте дорог в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в этом году в городе ремонтируется 120 км дорог. Об этом рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 5 сентября, в эфире телеканала «78».
«Это цифра немаленькая. Но мы стараемся увеличить ее на следующий год хотя бы в полтора раза», — заметил глава города.
Беглов напомнил, что 1 сентября открыто движение по продленным Богатырскому и Комендантскому проспектам.
«Пример Богатырского и Комендантского проспекта. Сколько лет уже мучаются с ними? А нужно было принять просто волевое решение. Собрать специалистов и сказать: давайте откроем рабочее движение, а вот карманы и инфраструктуру будем делать в 2020 году», — цитирует его телеканал.
Он добавил, что доступность новых жилых массивов и дорожное строительство развернулось в тех точках, где эта проблема стоит наиболее остро.
Отмечается, что в планах городской администрации за пять лет довести дороги Петербурга до европейских стандартов. Так, введен жесткий контроль за качеством строительства, главная цель — удвоить гарантийный срок дорожного покрытия.
В городе подготовлен проект адресной программы ремонта дорог на 2020 год.
Согласно проекту, в следующем году ремонт пройдет по 170 адресам, а на проведение работ из городского бюджета будет выделено 10,7 млрд рублей.
Кроме того, Беглов пообещал каждый год добавлять на ремонт дорог 25–30%.
23 августа Беглов рассказал, что в этом году в Петербурге отремонтируют 500 дворов и более 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов. Помимо отремонтированных пространств в городе появятся еще 40 новых детских площадок.