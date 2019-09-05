Беглов рассказал о технологиях для обеспечения безопасности горожан

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как современные технологии помогают обеспечить безопасность жителей города. Об этом он 5 сентября рассказал в эфире телеканала «78».

По словам главы города, за порядком помогает следить планшет с программой «Мобильный участковый», с помощью которого участковый может просмотреть любую камеру, установленную на определенной местности. Помимо этого устройство отображает все сведения о жителях.

Дополнительно к этой программе в Петербурге внедряется система «Умный двор». В нее входят домофоны, оснащенные камерами. Через них участковый также может получить доступ к любой двери и открыть ее. Кроме того, через планшет с этой программой правоохранитель получает доступ к базе ГУВД и связь с дежурным.

Всего в рамках пилотного проекта планируется предоставление 200 планшетов. В тестовом режиме системы внедрили уже в Петроградском районе. Позже планируется ее применение в Центральном районе и Кронштадте. А потом она появится в каждом районе города.

«Украли велосипед во дворе. Прошло 15–20 минут. По видеокамерам отследили. Воришка попался в руки наряду. По видеокамерам через планшет было видно, где он идет», — рассказал Беглов о работе системы.

23 августа Беглов рассказал о планах по ремонту 500 дворов в городе.