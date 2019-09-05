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Беглов рассказал о развитии скоростного трамвайного движения в Петербурге

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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В Санкт-Петербурге 1 сентября запустили третью и четвертую линии скоростного трамвая «Чижик», кроме того, в городе было открыто новое трамвайное депо. Об этом рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

«Как и обещали, 1 сентября мы запустили третью и четвертую линии «Чижика». Кроме этого, мы запустили самое главное — депо. Потому что если нет депо, то нет и развития трамваев. Для ленинградцев-петербуржцев трамвай — это символ. В 80-е годы прошлого века Санкт-Петербург был мировой столицей трамваев. Потом трамвай стал уступать пространство автобусам. Сегодня мы снова возвращаемся к трамваю. Можно назвать его — «легкое метро», — рассказал он.

По словам Беглова, с 2020 года в городе приступят к проектированию такого же скоростного трамвая от станции Шушары до Колпино, а также от Купчино до Славянки.

Еще один скоростной трамвай буде курсировать от станции «Улица Дыбенко» до Новосаратовки.

«Это мы делаем совместно с Ленинградской областью», — уточнил врио губернатора.

Он добавил, что в планах есть еще линия до Сертолово.

Ранее в четверг Беглов заявил, что Санкт-Петербургу необходима перезагрузка транспортной системы. По его словам, главная цель оптимизации — сделать так, чтобы из любой точки города можно было добраться общественным транспортом до метро за 15–20 минут.

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