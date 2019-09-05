Прямой эфир

Беглов рассказал о планах по перезагрузке транспортной системы Петербурга

0
Фото: ТАСС/Ольга Мальцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербургу необходима перезагрузка транспортной системы. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал врио губернатора Александр Беглов.

Для всех участников рынка — и городских, и частных компаний — должны действовать единые правила, отметил Беглов. Кроме того, едиными должны быть и стоимость проезда и билет, в том числе на электрички.

Билет на трамвай «Чижик» уже можно купить через мобильное приложение. В дальнейшем нововведение планируется распространить и на другие виды транспорта.

Главная цель оптимизации — сделать так, чтобы из любой точки города можно было добраться общественным транспортом до метро за 15–20 минут. Кроме того, планируется изменить сеть маршрутов, чтобы они не дублировались, и добиться хождения транспорта строго по расписанию.

В апреле Александр Беглов призвал Заксобрание сделать бесплатным проезд для льготников в электричках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов объяснил решение Бортко снять кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
В Петербурге учрежден Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019