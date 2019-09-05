Беглов рассказал о планах по перезагрузке транспортной системы Петербурга

Санкт-Петербургу необходима перезагрузка транспортной системы. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал врио губернатора Александр Беглов.

Для всех участников рынка — и городских, и частных компаний — должны действовать единые правила, отметил Беглов. Кроме того, едиными должны быть и стоимость проезда и билет, в том числе на электрички.

Билет на трамвай «Чижик» уже можно купить через мобильное приложение. В дальнейшем нововведение планируется распространить и на другие виды транспорта.

Главная цель оптимизации — сделать так, чтобы из любой точки города можно было добраться общественным транспортом до метро за 15–20 минут. Кроме того, планируется изменить сеть маршрутов, чтобы они не дублировались, и добиться хождения транспорта строго по расписанию.

В апреле Александр Беглов призвал Заксобрание сделать бесплатным проезд для льготников в электричках.