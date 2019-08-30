Беглов объяснил решение Бортко снять кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал решение депутата Госдумы от КПРФ режиссера Владимира Бортко о снятии кандидатуры с выборов главы города.

«Некоторых стрессоустойчивость подвела, и это жаль. Мы потеряли бойца», — приводит его слова телеканал «78».

Он также напомнил о том, что предвыборная борьба вскоре забудется и начнется время тяжелой рутинной работы, в которой «в числе прочего понадобится стрессоустойчивость».

Решение Бортко назвал «довольно странным» и кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов.

«Потому что это уже шестые дебаты и во всех предыдущих Бортко участвовал, вел себя как все и отвечал на все вопросы», — сказал он.

Ранее 30 августа на городском телевидении прошел последний раунд предвыборных дебатов. В них принимали участие все четыре кандидата в губернаторы города: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов и Владимир Бортко. В ходе дискуссии последний заявил о решении снять свою кандидатуру. Бортко отметил, что перед этим не советовался с партией и готов «понести любое партийное наказание».

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.