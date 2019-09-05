Прямой эфир

Пострадавшим от тайфуна в Уссурийске выплатили 4 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям Уссурийска планируют полностью компенсировать урон, причиненный августовским тайфуном. Он подтопил огромные территории сельхозугодий, сообщает пресс-служба администрации УГО.

Компенсации планируют выплатить 312 пострадавшим. Общую сумму ущерба оценили в 9,42 млн рублей. К 5 сентября выплаты получили 181 человек на общую сумму 4,15 млн рублей, пишет ИА UssurMedia.

Чтобы получить компенсацию необходимо подвертеть факт проживания в жилом помещении. Деньги можно получить в отделении Почты России.

Ранее сообщалось, что власти ЕАО допускают расширение списка претендентов на получение материальной помощи. Речь идет о владельцах участков, пострадавших в результате паводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшим от паводка жителям Приамурья перечислят 75 млн рублей
Учебники отправили пострадавшим от паводка школьникам Приангарья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019