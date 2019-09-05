Пострадавшим от тайфуна в Уссурийске выплатили 4 млн рублей

Жителям Уссурийска планируют полностью компенсировать урон, причиненный августовским тайфуном. Он подтопил огромные территории сельхозугодий, сообщает пресс-служба администрации УГО.

Компенсации планируют выплатить 312 пострадавшим. Общую сумму ущерба оценили в 9,42 млн рублей. К 5 сентября выплаты получили 181 человек на общую сумму 4,15 млн рублей, пишет ИА UssurMedia.

Чтобы получить компенсацию необходимо подвертеть факт проживания в жилом помещении. Деньги можно получить в отделении Почты России.

Ранее сообщалось, что власти ЕАО допускают расширение списка претендентов на получение материальной помощи. Речь идет о владельцах участков, пострадавших в результате паводка.