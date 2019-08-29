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Учебники отправили пострадавшим от паводка школьникам Приангарья

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В пострадавшие от паводка районы Иркутской области отправили учебники и канцелярские принадлежности. Акцию проводит издательская корпорация «Российский учебник». В регион ушли порядка 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, 18,4 тыс. канцелярских комплектов, включая тетради, альбомы для рисования, карандаши и ручки.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, канцтовары доставили в Иркутскую область 27 августа. В ближайшие дни, до начала нового учебного года, их должны переправить в школу Тулуна. Предварительная дата доставки — 29 августа.

В нескольких районах Иркутской области в конце июня произошло наводнение. На территории региона был введен режим ЧС. Пострадали 45 тыс. человек. Есть погибшие.

28 августа сообщалось, что школы Приангарья должны начать работу в срок, 2 августа.

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