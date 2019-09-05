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В Госдуме осудили заявление Болгарии о роли СССР в освобождении Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заявление МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма стало очередным звеном антироссийской кампании, заявил 4 сентября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

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Парламентарий отметил, что заявления официальных лиц Болгарии вызывают только недоумение и разочарование.

«Нет сомнений, что это очередное звено в развязанной западными русофобами антироссийской кампании, привязанной к годовщине событий Второй мировой войны и направленной на дискредитацию исторической миссии нашей страны в борьбе с фашизмом», - цитирует его REGNUM.

Накануне МИД Болгарии в преддверии открытия выставки в Российском культурно-информационном центре в Софии, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы во Второй мировой войне, призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Кроме того, открытие выставки в Софии назвали вмешательством во внутренние дела.

Подобные заявление осудили в России и в самой Болгарии. Так, экс-глава МИДа Болгарии Румен Петков назвал безумной и неадекватной позицию Софии, которая только осложняет отношения с Москвой.

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