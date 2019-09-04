Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае. Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее утверждалось, что перед крушением двое летчиков успели катапультироваться. Однако поиски их парашютов с воздуха не дали результатов.

Поиски пилотов велись с вертолета на территориях Буденновского и Новоселицкого районов. Параллельно к месту крушения был направлен наземный поисково-спасательный отряд.

СУ-25УБ разбился в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Самолет полностью разрушен. Судно упало на безлюдную местность, разрушений на земле нет.

Как заявляли ранее в Минобороны, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По словам очевидцев, самолет ушел в штопор.