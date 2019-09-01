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Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука

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Фото: TASS/Zuma/Pavlo Gonchar
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.

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«Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. <….> Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — сказал украинский лидер в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский усомнился в том, является ли «Оппозиционная платформа» партией или временным объединением, и «кто они такие». Также он заявил о наличии информации об объемах финансирования, его источниках и способах получения средств, пишет «Газета.ру».

При этом украинский лидер отметил, что данный вопрос не связан с позицией партии относительно России.

Владимир Зеленский дал большое интервью по случаю 100 дней президентства, отмечает ТСН. В ходе беседы он рассказал, как сформированный его предшественником Петром Порошенко МИД пытался помешать контактам с президентом России Владимиром Путиным, пообещал не стоять «с протянутой рукой» перед США и поделился самым сложным моментом за время нахождения у власти.

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