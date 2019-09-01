Луценко назвали акционером подпольных казино

Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK назвал бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко «акционером» сети подпольных казино.

По его словам, при изучении нелегального игорного бизнеса основными получателями денежных средств оказались политики, в том числе бывший генпрокурор Луценко. Арахамия также пообещал написать заявление в правоохранительные органы на основании имеющихся у него данных, пишет «РИА Новости».

29 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. Ранее в тот же день Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского.

Согласно украинским законам, генпрокурор назначается на должность и освобождается президентом страны по согласию Верховной рады. Луценко занял данный пост 12 мая 2016 года. Перед его назначением Верховная рада вносила изменения в законодательство, позволяющие утверждать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы.

До прихода на пост главы Генпрокуратуры Луценко занимал кресло министра внутренних дел, а также трижды был народным депутатом.