Зеленский рассказал о самом сложном моменте на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самым сложным моментом на посту главы государства свой второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырех украинских военных в Донбассе. Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу «1+1».

Второй телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 7 августа. В ходе него президент Украины рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что после сообщений о гибели украинских военных под обстрелом созвонился с Путиным и сказал, что обстрел «не приближает к миру» стороны конфликта. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков. В ДНР отметили, что непричастны к обстрелу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.