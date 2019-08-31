Офис Зеленского пока не нашел здание для переезда

Офис президента Украины Владимира Зеленского пока не нашел подходящий вариант для переезда из здания на Банковой улице в центре Киева, сообщил глава офиса Андрей Богдан.

По его словам, новое место должно иметь надлежащие системы секретной связи и подходящий ремонт.

«Это настолько сложно, что не нужно это делать», — цитирует Богдана ТАСС в пятницу, 31 августа.

Еще перед вступлением на пост главы государства Зеленский пообещал перенести офис президента в другое место. Ему была представлена концепция переноса из здания на Банковой улице в Украинский дом. В нынешнем помещении предлагалось открыть музей государственности.

Здание на Банковой улице (д. 11) является памятником архитектуры. Его построили 1936–1939 годах по плану архитектора Сергея Григорьева. После Великой Отечественной войны в нем находился Центральный комитет украинской Коммунистической партии.