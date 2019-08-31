Пекин выразил протест Белому дому из-за поддержки радикалов в Гонконге

Пекин выразил решительный протест Белому дому и некоторым сенаторам американского конгресса из-за сочувствия радикально настроенным участникам протестов в Гонконге. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссариата МИД КНР в Гонконге.

Авторы документа напоминают, что ряд конгрессменов и сотрудников Белого дома критически отозвались о задержаниях протестующих, называя их несогласными, потребовали отзыва обвинений в их адрес, а также пригрозили санкциями.

«Подобные заявления извращают действительность. <…> Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест», — отмечается в заявлении.

В комиссариате китайского МИДа подчеркнули, что подобные действия американской стороны свидетельствуют о вмешательстве во внутренние дела Гонконга и всего Китая, а также являются доказательством «ничтожности, гегемонизма и заносчивости американских политиков». В заявлении также отмечается, что для преступлений нет оправдания, и они должны караться в соответствии с законом.

Накануне утром в Гонконге были произведены очередные задержания, в полицию, в частности, увезли несколько депутатов, пишет Bloomberg. Несколько активистов уже отпущены под залог. Комментируя ситуацию, представитель Белого дома заявил, что аресты активистов являются частью тактики, «применяемой авторитарными режимами». По его словам, происходящее в Гонконге вызывает обеспокоенность, поскольку на территории всегда соблюдалось верховенство закона.

Ранее США также призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.