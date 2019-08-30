Протесты в Гонконге привели к проблемам на рынке труда

Затянувшиеся протесты и беспорядки в Гонконге привели к проблемам на рынке занятости специального административного района. Об этом сообщила газета China Daily.

По данным издания, до трети гонконгских компаний существенно замедлили процесс найма новых работников, а около 10% иностранных предприятий, которые базируются в Гонконге, перестали принимать людей на работу, так как руководство считает отправку сотрудников на работу в Гонконг «связанной с политическими рисками».

Отмечается, что некоторые должности могут быть перенесены в другие регионы и страны, если ситуация не улучшится. Издание считает, что обстановка может нормализоваться при достаточных усилиях властей. Однако некоторые из работодателей считают, что для стабилизации рынка может потребовать около полугода.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».