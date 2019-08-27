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Глава администрации Гонконга провела встречу с молодежью на фоне протестов

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм провела встречу с группой молодых людей после столкновений местного населения с полицией, которые произошли в воскресенье, 25 августа, пишет газета South China Morning Post.

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На встрече за закрытыми дверями, по данным издания, присутствовала сама Лэм, министр образования Кевин Йенг, глава МВД Лау Конг-ва, а также 20 представителей молодежи в возрасте от 20 до 30 лет.

Источник газеты сообщил, что мероприятие состоялось по инициативе Пекина. Как отмечает издание, встреча прошла через два месяца после того, как на фоне политического кризиса, разгоревшегося в Гонконге в июне, студенческие союзы отказались вести диалог с главой гонконгской администрации.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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