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Тысячи демонстрантов вышли на марш в Гонконге

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Тысячи антиправительственных демонстрантов вышли на марш в гонконгском районе Квай Чунг. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

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Акция протеста проходит с разрешения властей, ее маршрут согласован и составляет 2,5 км.

Демонстранты выдвинули пять требований: они добиваются полного и бесповоротного отзыва закона об экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге и отмены классификации их действий как «массовых беспорядков».

Оператор метро, корпорация MTR, объявил о временном закрытии трех станций подземки, расположенных рядом с зоной шествия: Kwai Fong, Tsuen Wan и Tsuen Wan West.

Полиция приняла усиленные меры безопасности и следит за тем, чтобы шествие не выходило за пределы согласованного маршрута.

24 августа полицейские Гонконга впервые за 10 дней применили слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов, а накануне десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция получила название «Гонконгский путь» и прошла вдоль синей, зеленой и красной веток метро специальной административной территории Китая.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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