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Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Гонконгская полиция в воскресенье применила спецсредства, в частности, слезоточивый газ, для разгона групп радикально настроенных манифестантов. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

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Противостояние возникло в районе Цуен Ван в материковой части специального административного района Китая. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута акции и стали устраивать беспорядки. Они блокировали улицы, строили баррикады, вооружались кирпичами. В ответ на противоправные действия полицейские применили слезоточивый газ.

Опасаясь актов вандализма, оператор метро MTR объявил о временном закрытии трех близлежащих к зоне шествия станций подземки Гонконга.

Полицейские использовали слезоточивый газ во второй раз за два дня. Накануне его применили против манифестантов в районе Kwun Tong.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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