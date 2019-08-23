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Десятки тысяч жителей Гонконга взялись за руки и образовали живые цепи

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали вечером в пятницу многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция получила название «Гонконгский путь» и проходит вдоль синей, зеленой и красной веток метро специальной административной территории Китая.

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В деловом центре города разложен плакат с надписью «Мы хотим демократию», сообщает 23 августа ТАСС. Акция проходит мирно, участники стоят с фонариками в руках вдоль улиц, не пытаясь их перекрыть. Полиция не предпринимает мер в отношении собравшихся.

Организаторы приурочили мероприятие к 30-й годовщине массовой акции «Балтийский путь», когда два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь, растянувшуюся от Вильнюса до Таллина.

17 августа в антиправительственной акции в Гонконге приняли участие не менее 1,7 млн человек. Такие цифры озвучили организаторы митинга.

В реальности число протестующих, возможно, выше, заявил представитель движения «Гражданский фронт за права человека» Джимми Шам.

В это же время на противоположной стороне Гонконга состоялась акция в поддержку действующей власти — активисты размахивали флагами Китая и Гонконга, пели гимн и публично осуждали действия оппозиционеров.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

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