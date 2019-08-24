Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полицейские в Гонконге впервые за 10 дней применили слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов. Манифестации проходят в районе Kwun Tong в материковой части города, отмечает ТАСС в субботу, 24 августа, со ссылкой на местные СМИ.

Отдельные группы активистов вышли за пределы согласованного маршрута, они блокируют улицы, возводят баррикады. В полицейских была брошена бутылка с воспламеняющейся смесью, после чего правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.

Сотни протестующих, на лицах которых каски и противогазы, в настоящее время продолжают блокировать ряд улиц. Из соображений безопасности оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро.

Накануне десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция получила название «Гонконгский путь» и прошла вдоль синей, зеленой и красной веток метро специальной административной территории Китая.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».