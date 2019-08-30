Война нервов: как Гонконг обрастает новыми страхами

В Гонконге прошла традиционная ротация военнослужащих китайского гарнизона. На фоне нестихающих уже почти три месяца протестов в специальном административном районе КНР это доселе рутинное мероприятие дало всплеск новой волне алармизма в западных СМИ. Тем более, что несколькими днями ранее появились спекуляции о намерении местной администрации, подконтрольной Пекину, по сути, ввести в Гонконге чрезвычайное положение. А пока власти и протестующие ведут войну нервов, местная экономика продолжает стремительное падение.

У страха глаза велики

Несколько десятков БТР Народно-освободительной армии Китая въехали на улицы Гонконга в четверг еще до того, как забрезжил рассвет. Десятки других китайских военных в то же время добирались до Гонконга по воздуху и морю. Но несмотря на покров ночи, никакого секрета из этого Пекин не делал: в гарнизоне НОАК в Гонконге производится ротационная смена персонала, которая происходит каждый год, пояснило китайское военное командование.

Как сказал «Известиям» китаист и военный эксперт из Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, ежегодная ротация для таких воинских частей — периодическая мера, и ничего удивительного в том, что она пришлась на один из протестных периодов, нет. По его словам, ничего глобально эта ротация не решает, если не изменится общая численность гарнизона — она официально не раскрывается, но известно, что это от 8 до 10 тыс. человек.

— Из них значительная часть военнослужащих относится к техническим родам войск, есть небольшое авиационное подразделение, небольшая группа патрульных кораблей. То есть людей, которых можно привлечь к борьбе с беспорядками — считаные тысячи, и в сравнении с гонконгской полицией в 30 тыс. это мало что меняет. И если бы встал вопрос подавить беспорядки, китайцам не удалось бы ограничиться силами этого гарнизона, — заметил эксперт в беседе с «Известиями».

Тем не менее, смена персонала гарнизона, в прошлые годы остававшаяся практически незамеченной, в нынешнем году проходит на крайне неблагоприятном фоне, когда нервы у местной общественности и так взвинчены до предела. Неудивительно, что в ряде СМИ, преимущественно западных, начались намеки, что Пекин поигрывает мускулами не просто так. В схожем алармистском ключе местные СМИ сообщали, к слову, и о маневрах, которые несколько недель назад руководство НОАК затеяло в провинции Гуандун — в непосредственной близости от САР Гонконг.

Дым без огня?

В начале недели газета Sing Tao Daily сообщила о вероятности введения властями в действие Постановления о чрезвычайном регулировании. Оно было принято в далеком 1922 году и в последний раз применялось еще британскими властями более полувека назад — для подавления левацких волнений 1967 года, в ходе которых погиб 51 человек. Вслед за принятием в 1991 году гонконгского Билля о правах постановление считали устаревшим, но, как оказалось, хоронить его оказалось рано.

В случае введения в силу этого постановления, которое уже назвали «ядерной опцией», руководитель Гонконга получает, хоть и с оговорками, практически те же полномочия, что предусмотрены и в других странах в случае режима ЧП и даже военного положения.

Невнятные ответы главы гонконгской администрации Кэрри Лам на публикацию газеты — в манере «не подтвердила, но и не опровергла» — лишь добавили гонконгцам нервозности. Не дали прямой ответ на вопрос о намерении ввести в силу Постановление о чрезвычайном регулировании и в пресс-службе главы администрации.

— Общаясь с журналистами, глава администрации уже сказала, что правительство САР обязано рассмотреть все законы Гонконга на предмет наличия в них законных средств для прекращения насилия, — ответили там «Известиям».

Заместитель декана юридического факультета Университета Гонконга Симон Янг, однако, сказал «Известиям», что Кэрри Лам вряд ли решится на введение данного положения — это обернется слишком большими издержками в плане прав человека, что для Гонконга всё же не пустой звук.

— Нынешние законы уже позволяют полиции запрещать публичные собрания, и они этим всё чаще пользуются. И если Постановление о чрезвычайном положении будет введено, то не с целью сдерживать людей — они всё равно продолжат выходить на улицу, а ради задержания лиц без предъявления обвинения на срок более 48 часов или для блокирования определенных веб-сайтов. Но это спекулятивные рассуждения, — поделился с «Известиями» своими мыслями Симон Янг.

2019-06-12T042948Z_1373048254_RC1A354A8230_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION В Гонконге вторую неделю продолжаются массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия Гонконг смог бы выдавать подозреваемых в совершении ряда преступлений странам, с которыми у него нет соответствующих соглашений. В том числе континентальному Китаю, Тайваню, Макао. Протестующие считают, что это может перейти в политическую плоскость и коснуться любого жителя, деятельность и мировоззрение которого противоречит позиции официального Пекина. Они потребовали отмены договора и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. В минувшую субботу она заявила о приостановке рассмотрения закона. Однако на следующий день на улицы вышло около 2 млн человек с требованием полностью отказаться от изменения закона. Эти акции протеста стали самыми массовыми за последние 10 лет — с тех пор как в 1997 году Гонконг, бывший в аренде у Великобритании, не вернулся под юрисдикцию Китая Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 2019-06-12T093348Z_29662169_RC19440EABB0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Протестующие собрались в правительственном районе, скандируя лозунги о необходимости сохранения свобод, на улицах появились баррикады Фото: REUTERS/Tyrone Siu 2019-06-12T110738Z_1130803630_RC1268A1ED30_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Полиции пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов и очистить улицы Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 2019-06-12T094413Z_1526279753_RC1846CD6B80_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Протестующие помогают пострадавшим от слезоточивого газа Фото: REUTERS/James Pomfret 2019-06-15T082651Z_873798736_RC154EFB7110_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Жители Гонконга смотрят трансляцию пресс-конференцию главы администрации Кэрри Лэм, которая делает заявление о принятом правительством решении Фото: REUTERS/Jorge Silva 2019-06-16T060201Z_199437493_RC176A40C300_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Мемориал в память о погибшем активисте. Мужчина, одетый в желтый плащ, залез на строительные леса у высотного здания Pacific Place и развернул там баннер с призывом к главе администрации уйти в отставку, однако не удержался и сорвался вниз. Позже он скончался в больнице Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha 2019-06-16T070739Z_481614757_RC1CD286B8D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Жители Гонконга опасаются, что в случае принятия нового закона Китаю начнут выдавать людей, которых преследуют по политическим мотивам. В свою очередь, Пекин обеспокоен тем, что Гонконг превращается в надежное убежище для преступников Фото: REUTERS/Tyrone Siu 2019-06-16T140108Z_1935427472_RC19CC6EE470_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Сотни тысяч жителей Гонконга прошли 16 июня маршем протеста по городским улицам и собрались у офиса Кэрри Лэм Фото: REUTERS/Tyrone Siu 2019-06-17T031341Z_1375974271_RC1B382B85D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Активист на дороге у здания законодательного собрания Гонконга Фото: REUTERS/Jorge Silva 2019-06-17T063343Z_718271044_RC13EB83E3F0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Плакаты с призывами к отставке главы администрации Кэрри Лэм Фото: REUTERS/Jorge Silva 2019-06-17T112111Z_807819678_RC17EC8E47D0_RTRMADP_3_HONGKONG-EXTRADITION Последние массовые волнения в Гонконге происходили 5 лет назад и были связаны с реформой избирательной системы Многотысячные демонстрации продолжались больше двух месяцев и получили название «революция зонтиков» Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

К слову, в тот же день, что проходила взбудоражившая всех ротация гарнизона НОАК, гонконгская полиция уведомила о запрете марша, который в эту субботу планировал провести Гражданский фронт по правам человека — организация, стоявшая за прежними самыми многочисленными протестными акциями.

Усмирит ли запрет митингующих — еще не факт. События последних трех месяцев показывают: расчет властей на то, что акции выдохнутся сами собой, не работает. И уже в лагере протестующих стали звучать призывы к новой всеобщей забастовке 2 сентября, если в субботу их требования не будут выполнены.

Прибыли vs принципы

События в Гонконге, между тем, уже нанесли серьезный урон как имиджу района в качестве мирового финансового центра, так и благосостоянию конкретных компаний и людей.

По данным агентства Bloomberg, двое членов богатейшей в Гонконге семьи Квок уже потеряли примерно по $1,5 млрд с начала протестов. Убытки понес и другой гонконгский миллиардер Ли Кашин, в середине августа обратившийся к согражданам со страниц South China Morning Post с призывом прекратить беспорядки и вандализм.

Продолжились потери и среди авиакомпаний, столкнувшихся с резким падением спроса на полеты в Гонконг. По официальным данным, с 1 по 21 августа число пассажиров международного аэропорта, включая транзитных, упало на 11%, а в последние дни августа количество туристов сократилось и вовсе вдвое. Из-за падения прибылей сотрудников Hong Kong Airlines хотят перевести на сокращенный рабочий день или отправить в неоплачиваемый отпуск. Рейсы австралийской авиакомпании Qantas до Гонконга уже перешли на самолеты меньшей вместимости, а американская United Airlines приостановила полеты из Чикаго, сославшись на отсутствие спроса.

Более того, на фоне довольно недвусмысленной поддержки протестующих со стороны ряда западных стран всё чаще раздаются намеки на возможность пересмотра отношений с властями китайского специального района. Одним из последних в этом ряду стало обращение крупнейшего профсоюзного объединения Австралии к властям страны с идеей повременить со сделкой о режиме свободной торговли с Гонконгом.

Дивиденды от крупнейшего политического кризиса в китайском специальном автономном районе получили разве что государства, в которых действуют программы предоставления вида на жительства в обмен на щедрые инвестиции. С июля такие страны, как Малайзия, Австралия, Британия и Португалия, а также Тайвань, зафиксировали резкий рост числа заявок от зажиточных гонконгцев.