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Путин поздравил Лукашенко с 65-летием

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Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
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Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 65-летием и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу, 30 августа.

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«Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач», — говорится в поздравлении.

Также Путин отметил большой личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений между двумя странами. Российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых в Санкт-Петербурге договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства и наращиванию продуктивного взаимодействия.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси», — подытожил президент РФ.

Также 30 августа Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие двусторонних отношений. Кроме того, президенты обменялись мнениями по международным вопросам.

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