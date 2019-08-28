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Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X. Об этом в среду, 28 августа, на МАКС-2019 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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«Мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо», — цитирует Шугаева «РИА Новости».

По его словам, российская промышленность к такому сотрудничеству готова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Россию с однодневным визитом 27 августа. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019, где они осмотрели новейший российский истребитель Су-57, а также истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200 и гражданский самолет МС-21. Путин выразил надежду, что после посещения МАКСа турецкая сторона заинтересовалась российской авиатехникой. Эрдоган подтвердил его предположения, спросив о возможности приобретения Су-57.

После посещения авиафорума лидеры двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и актуальные аспекты международной повестки дня.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае отказа США от поставок F-35 страна намерена закупить аналогичные самолеты в другой стране.

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