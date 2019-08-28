В Жуковском завершился первый день авиасалона МАКС-2019
В Жуковском завершился первый день главного авиационного события года — XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
В церемонии открытия участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Жуковском завершился первый день главного авиационного события года — XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
В церемонии открытия участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Подробнее — в сюжете «Известий».