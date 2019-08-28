В Жуковском завершился первый день авиасалона МАКС-2019

В Жуковском завершился первый день главного авиационного события года — XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

В церемонии открытия участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

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