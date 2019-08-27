Путин и Эрдоган понаблюдали за полетами Су-57 на МАКСе

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на МАКС-2019 посмотрели авиашоу. В деле себя показали Ми-38 повышенной комфортности и истребители Су-57. В программе авиашоу МАКС-2019 впервые показали пассажирский самолет МС-21-300. Борт вмещает до 211 пассажиров и способен пролететь до 6 тыс. км. В небо над Жуковским поднялись также Як-152, МиГ-35, SSJ-100. Одной из самых зрелищных частей стал пролет новейших истребителей. Четверка Су-57 показала групповой пилотаж вместе с Су-34 и Су-35. Именно российские «сушки» Турция намерена купить вместо американских F-35.